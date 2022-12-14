В ГИБДД рассказали, куда обращаться автовладельцам из новых субъектов России

Свердловская ГИБДД начинает оказывать услуги новым гражданам России – тем, кто приехал из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Прием будет идти в Екатеринбурге по двум адресам:

– г. Екатеринбург, проезд Водительский, дом 20, телефон 8(343)218-29-39. Здесь оказываются услуги по регистрации транспортных средств.

– г. Екатеринбург, улица Чкалова, 1, телефон 8(343)269-78-11. Здесь оказываются услуги по замене водительских удостоверений.

Добавим, до 1 января для водителей, въезжающих с новых территорий страны, действует отсрочка на оформление ОСАГО – им дается 90 дней на покупку автогражданки, срок считается с момента въезда.

Екатеринбург, Марина Иванова

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