Уралец отдал мошенникам 5,5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Свердловской области набирает обороты мошенничество на инвестициях. Пытаясь заработать, уральцы переводят мошенникам миллионы рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, на днях в полицию обратился 32-летний житель Екатеринбурга, потерявший 5,5 млн рублей. Мужчина пояснил, что в сентябре ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился представителем инвестиционной компании. Звонивший предложил инвестировать денежные средства с целью получения прибыли. По просьбе «представителя инвестиционной компании» свердловчанин установил на телефон приложение Skype для дальнейшего общения с «куратором». Через установленное приложение с потерпевшим стал общаться уже другой мужчина, который подробно рассказал каким образом можно получить доход с инвестиций. Для удобства «куратор» предложил подключить через установленное приложение функцию демонстрации экрана, таким образом получив удаленный доступ к телефону потерпевшего. На протяжении нескольких месяцев «представители инвестиционной компании» тянули у потерпевшего деньги: то на приобретение лицензии, то на уплату налогов, то на оплату залоговой суммы за ячейку, оплата залога курьерской доставки и т.д. и т.п. Заявитель сначала вкладывал свои сбережения, затем начал занимать у знакомых. Все денежные средства вносил на счета своих банковских карт, а уже с карт злоумышленники путем удаленного доступа переводили деньги на неизвестные счета. За три месяца потерпевший перевел мошенникам более 5,5 миллионов рублей. Однако обещанный заработок за это время так и не получил. Только после этого он заподозрил, что его обманывают, и обратился за помощью в полицию по месту регистрации.

Еще одна пострадавшая – 46-летняя бухгалтер из Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в одной из социальных сетей женщине бросилась в глаза реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов «Газпрома», но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как потерпевшая перешла по указанным ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались «эксперты», которые убедили женщину установить на телефоне особую программу, зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить определенное количество денег на брокерский счет для того, чтобы начать работу с инвестициями. После непродолжительных манипуляций женщине продемонстрировали, что сумма на ее счету выросла, и предложили внести еще несколько сотен тысяч рублей для увеличения ставки для инвестирования. Потерпевшая согласилась и перевела часть накоплений на счет, в том числе кредитные средства. Впоследствии екатеринбурженке сообщили, что ей пришли дивиденды на сумму свыше 20 тысяч долларов США, но чтобы их обналичить, ей якобы необходимо оплатить страховку в размере 10.800 долларов США. Далее лжеброкеры начали уверять собеседницу в том, что это нормальный процесс, и необходимо взять еще кредиты. Получив отказ, злоумышленники предложили потерпевшей в качестве альтернативы продать свое имущество. В этот момент заявительница поняла, что ее обманывают. В общей сложности она потратила более 1,4 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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