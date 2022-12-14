В пунктах временного размещения продолжают оставаться почти 600 беженцев, из них 180 – дети

В Свердловской области в пунктах временного размещения продолжают жить приехавшие с Донбасса и Украины беженцы. Сейчас там находятся 589 человек, в том числе – 180 детей.

«В Свердловской области на сегодняшний день находится более 1500 граждан с Украины и приграничных территорий, из них 362 ребенка. С самого начала спецоперации мы, как и другие ведомства, работаем по этому направлению. Но особых вопросов, которые бы выбивались из общей жизни, не поступало, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» уполномоченный по правам ребенка в Сврдловской области Игорь Мороков. – Сейчас в пунктах временного размещения продолжают находиться 589 человек, из них 180 – дети. Всем детям, которые приехали, помогли с устройством в образовательные организации, когда того требовали особенности здоровья или особенности по образовательной программе».

По словам Морокова, от детей беженцев не поступало никаких сигналов о том, что с ними ненадлежащим образом обращаются в школах или есть буллинг. «Проблема буллинга всеобъемлюща. Возможно, в числе обращений и были обращения от детей из категории семей мобилизованных или беженцев, но буллинг не был связан с этими фактами. Причины у него могут быть самые разные», – отметил Мороков.

Омбудсмен также рассказал, что с 21 сентября в аппарат поступило 35 обращений от семей мобилизованных. Из них 11 – от общественной организации, которая помогает детям-инвалидам. Отцов из таких семей тоже хотели отправить в зону конфликта. Остальные – от многодетных семей. «27 родителей уже вернулись в семьи, где их присутствие просто необходимо. Шесть заявок еще в работе. По ним сложно, потому что люди находятся уже в зоне боевых действий», – прокомментировал Игорь Мороков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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