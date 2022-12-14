79% россиян уверены, что управляют своей жизнью

Большинство россиян считают, что сами управляют своей жизнью. Таковы результаты опроса портала SuperJob. Так ответили 79% участников исследования. Из них 41% опрошенных считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью, а 38% убеждены в этом. Фаталистов набралось немного – 5%, а тех, кто не уверен, но склоняется к тому, что управляет кто-то другой, – 16%.

Исследователи выявили зависимость ответов от возраста. Более молодые респонденты реже соглашались с утверждением, что за них кто-то управляет. Среди мужчин оказалось больше фаталистов, чем среди женщин. Кроме того, среди людей с более высоким доходом больше тех, кто думает, что сам управляет своей жизнью.

Воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%) склоняются к тому, что от их действий зависит их жизнь, а однозначно в этом уверены учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Больше всего фаталистов среди курьеров, секретарей и диспетчеров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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