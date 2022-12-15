Уральца осудили за хранение оружия, подаренного умирающим другом

В Ирбитском районе осужден 34-летний житель села Стриганское. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, пороха и боеприпасов.

Как сообщает МО МВД «Ирбитский», в ноябре 2020 года друг подарил свердловчанину карабин ТОЗ-17 калибра 5,6 мм с установленной оптикой и магазином, снаряженным четырьмя патронами, две банки с порохом, а также другие компоненты для изготовления боеприпасов к оружию 16 и 20 калибров. Мужчина пояснил полиции, что его друг был смертельно болен, и поэтому он принял эти дары в память о нем. Карабин, патроны и порох он перевез к себе домой. В феврале 2021 года он изготовил 15 патронов 20 калибра и 10 патронов 16 калибра и убрал их в сейф. Он знал, что владеет оружием и боеприпасами незаконно, но надеялся, что их у него никто никогда не найдет.

Ирбитский районный суд признал фигуранта виновным и приговорил к лишению свободы на 7 лет 8 месяцев со штрафом в размере 110 000 рублей. С учетом смягчающих обстоятельств срок постановили сделать условным.

Ирбит, Елена Владимирова

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