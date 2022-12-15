Землю под строительство студенческих общежитий начнут выделять без торгов

В Свердловской области расширят перечень оснований для передачи земли в аренду без проведения торгов. Одним из таких оснований станет строительство общежитий для студентов и сотрудников вузов, если площадь будущего здания будет не меньше 8000 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе заксо, соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении комитетом по аграрной политике и земельным отношениям.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поддержана программа «Кампус», эта программа в том числе включает в себя многообразные формы обеспечения жилыми помещениями студентов, как за счет арендного жилья, так и за счет строительства современных общежитий. Введение нового положения в законопроект позволит обеспечить строительство современных общежитий, в которых очень нуждаются вузы Екатеринбурга», – отметила на заседании и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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