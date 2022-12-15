Из-за проблем с логистикой в Екатеринбурге исчез популярный лечебный корм

В Екатеринбурге возникли проблемы с поставками зоомагазины лечебного корма для котов Pro Plan Veterinary Diets NF Renal. Его покупают животным с заболеваниями почек. Уже несколько недель корма нет, продавцы разных сетей не могут дать никаких прогнозов.

«У меня кот-пенсионер, несколько лет назад перенес операцию, по рекомендации ветеринара ест сухой лечебный «Про план». Он бывает двух видов: при начальной стадии и при поздней. Моему пока нужен первый вариант, но нигде не могу найти: сначала пропали упаковки по полтора килограмма, теперь нет маленьких пакетов. Корм для поздней стадии тоже встречается далеко не везде. С трудом нашел в одном из интернет-магазинов и сразу заказал две большие упаковки на всякий случай», – рассказал екатеринбуржец Алексей. По его словам, в крупной сети зоомагазинов еще около месяца назад ему сказали, что фуры с кормом встали на границе. В другой сети говорят, что проблемы у поставщика, но в чем причина и когда ситуация разрешится, сказать не могут. Отметим, корма, о которых идет речь, достаточно популярны – у многих возрастных животных, особенно у котов, развиваются патологии почек.

Представители компании – производителя кормов признают существование проблемы, но сроки ее решения не называют. «Мы продолжаем поставки ветеринарных диет для домашних питомцев. Возможные задержки поставок связаны с логистическими сложностями, мы работаем над их устранением», – рассказали в пресс-службе «Нестле Пурина ПетКер».

Фото: интернет-магазин компании Purina

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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