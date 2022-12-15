В ТЦ Екатеринбурга пустуют от 7% до 18% площадей

По итогам третьего квартала 2022 года можно сделать вывод, что в торговых центрах Екатеринбурга пустуют от 7 до 18% площадей, в зависимости от категории объекта и местоположения.

Об этом заявила сегодня на круглом столе ИД «Коммерсант-Урал» президент УПН Валерия Козлова. По ее словам, наиболее сильно потери от ухода иностранных брендов ощутили такие крупные ТЦ как «Гринвич», «Веер Молл», «Мега». Районные ТЦ, например, «Фан-фан», «Радуга-парк» и «Глобус», показали довольно неплохой уровень заполняемости.

Из иностранных компаний, продукция которых продавались в екатеринбургских ТЦ, на сегодня 37,5% приостановили деятельность в России, 34,4% – прекратили, 28,1% – проводят реструктуризацию. Имеется тенденция к занятию торговых площадей новыми арендаторами, но, по мнению экспертов, рассчитывать на них в долгосрочной перспективе пока не представляется возможным, через 1-2 года ситуация снова может качественно измениться.

В то же время Валерия Козлова отметила, что на ближайший год выбытие затронет сети среднего класса. Хороший спрос останется в эконом- и дисконт-магазинах и некоторых магазинах класса люкс. Ожидается стабильное открытие эконом-маркетов в окружных и районных ТЦ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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