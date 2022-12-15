Оборот розницы в сопоставимых ценах на Урале упал почти на 10%

Объем розничной торговли в Свердловской области по итогам 10 месяцев 2022 года вырос, если ориентироваться на фактические цены, но упал, если считать в ценах сопоставимых.

Об этом заявила сегодня на круглом столе в ИД «Коммерсант-Урал» замминистра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская. В целом оборот розницы за 10 месяцев составил 1 трлн 51 млрд рублей, что в фактических ценах на 5,5% выше 2021 года, но на 9,7% меньше – в сопоставимых.

В качестве трендов замминистра отметила рост числа магазинов эконом-класса, таких как «Светофор», «Доброцен», «Чижик».

Еще одна тенденция – рост интернет-покупок. В 2022 году свердловчане потратили в сети 84 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2021 году. Основными платформами для интернет-покупок стали Wildberries, Ozon и Yandex: на них приходится 73% всех онлайн-покупок.

Ситуация с импортозамещением в розничной торговле, по мнению чиновницы, за последние полгода поменялась в лучшую сторону. «Мы видим не вымывание ассортимента, а его замещение. Еще есть сложности по некоторым позициям, но надеемся, что в скором времени сможем удовлетворить все потребности покупателей. Ретейл активно работает с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья», – сказала Светлана Островская.

Среди проблем отрасли замминистра назвала дефицит кадров. По ее словам, в Свердловской области не хватает продавцов, сотрудников складов, специалистов по логистике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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