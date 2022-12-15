Прожиточный минимум в Свердловской области составит 14 088 рублей

В Свердловской области установлен новый размер прожиточного минимума.

Как сообщил на заседании регионального правительства министр экономики Руслан Садыков, величина прожиточного минимума в регионе с 1 января 2023 года увеличится для трудоспособного населения и пенсионеров – на 14,8%, для детей – на 13,6%.

В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 15 356 рублей, для пенсионеров – 12 116 рублей, для детей – 14 623 рубля.

Напомним, размер прожиточного минимума является критерием для назначения социальных пособий гражданам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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