«Непонимание и ожидание»: представители ретейла подвели итоги года

Ситуация с ретейлом как в России в целом, так и в Свердловской области остается мало предсказуемой, и владельцы ТЦ вынуждены брать на себя крупные риски и что-то менять в своем бизнесе. Такую оценку ситуации дали представители отрасли во время круглого стола в ИД «Коммерсант-Урал».

Например, Марина Крупина, представитель Российского совета торговых центров в Екатеринбурге, заявила: «Мы встречались в апреле и не знали, что будет дальше. За полгода ничего не произошло, мы все еще в позиции непонимания и ожидания. Многие иностранные игроки по-прежнему в режиме приостановки. Прогноз по 2023 году – вне понимания, как его прогнозировать – по арендным ставкам, по доходам. Сейчас по 20-30% площадей в ТЦ в России остаются закрытыми. Наибольший процент закрытых площадей – в сегменте «средний+». Падение арендных платежей составило от 50% до 80%».

Эксперт добавила, что изменилось и поведение посетителей ТЦ. «Не секрет, что доходы населения падают, соответственно, и активность в покупках снижается. Трафик в ТЦ снижается, люди приходят не развлечься, а совершить осознанные покупки. В этих условиях стоит задача насытить вакантные площадки какими-то услугами, досуговой активностью, чтобы улучшать посетителям настроение». По словам Крупиной, сегодня ощущается потребительский спрос на положительные эмоции. Это видно, в частности, по возросшему числу посетителей ресторанов.

Руководитель проектов ТРЦ Veer Молл Павел Изотов подчеркнул, что ретейл – отрасль, которая во многом зависит от глобальных событий. «В свете рисков и неопределенностей глобального масштаба не приходится говорить, что на смену международным брендам торопятся какие-то другие. Рынок арендаторов не расширяется, он сужается. Да, есть замена, но та замена, которая возникает, ее недостаточно. Есть пробел и есть проблема, – заявил он. – Те страны, которые сейчас присматриваются к России, хотят минимизировать свои риски, переложить их на плечи партнеров в России. Но рынок ТЦ и ретейла все равно не стоит на месте, и это радует. В целом глобально у ретейла дела не так уж плохи, иначе бы отрасль не расширялась. Во многом это риск, но сейчас определенные ниши освобождаются, и если ты ее не займешь, то придет другой оператор, который этой возможностью воспользуется». Изотов отметил, что ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле оказался гораздо менее чувствителен к изменениям, чем «Веер», так как там была существенно ниже доля международных брендов, и это – характерная тенденция для всей отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам третьего квартала 2022 года Уральская палата недвижимости сделала вывод, что в торговых центрах Екатеринбурга пустуют от 7 до 18% площадей, в зависимости от категории объекта и местоположения. Сложнее всего пришлось таким гигантам, как «Гринвич» и «Мега».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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