Олимпийские чемпионы поборются за кубок мэра Екатеринбурга

несколько олимпийских чемпионов примут участие в кубке главы Екатеринбурга. Старт состязания – в новогодние каникулы, 4 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, соревнования, которых идет речь – это уральская лыжная многодневка. Мероприятие пройдет впервые и будет приурочено к празднованию 300-летия города, которое будет отмечаться в 2023 году.

Состязания стартуют 4 января 2023 года и будут длиться 3 дня. Ожидается, что в них примут участие олимпийские чемпионы – лыжники и биатлонисты:

Денис Спицов – российский лыжник, четырёхкратный призёр Олимпийских игр в Пекине;

Иван Якимушкин – российский лыжник, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине;

Сергей Турышев – российский лыжник, трёхкратный чемпион России, двукратный чемпион зимней Универсиады в Харбине;

Сергей Устюгов – российский лыжник, олимпийский чемпион в Пекине;

Евгений Гараничев – российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сочи;

Глеб Ретивых – российский лыжник, неоднократный призёр чемпионатов мира в спринтерских гонках.

По итогам кубковой таблицы лидер каждой возрастной группы награждается кубком главы Екатеринбурга, а также денежными сертификатами.

Екатеринбург, Елена Васильева

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