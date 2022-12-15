«Как пара десятков новогодних городков», – депутат попросил у области профинансировать закупку дронов

Депутат Государственной думы Максим Иванов обратился к первому заместителю губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову с просьбой предусмотреть в региональном бюджете средства на приобретение оборудования для оснащения подразделений, направляемых из Елани в зону СВО.

Депутат написал в своем телеграм-канале, что список необходимых покупок он публиковать не будет, так как это закрытая информация. Известно только, что туда входят дроны системы Mavic. «Отмечу, что речь идет преимущественно о высокотехнологическом оборудовании импортного производства, которое необходимо для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Сам список (перечень и количество) составлялся в строгом соответствии с пожеланиями командования. Лично зная командиров, могу утверждать, что запросили они ровно то, что действительно необходимо на поле боя. Ничего лишнего», – сообщил Иванов. Он добавил, что «сумма получается, конечно, не малая». «Примерно, как пара десятков новогодних ледовых городков», – уточнил Иванов.

Отметим, что стоимость новогоднего городка в Екатеринбурге в этом году составила 26 млн рублей, таким образом, «пара десятков новогодних городков» – это 520 млн рублей. Напомним, бюджет Свердловской области на 2023 год был принят в третьем чтении 6 декабря. Расходов на приобретение оборудования для военных в нем не предусмотрено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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