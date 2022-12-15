Опыт Екатеринбурга по цифровизации теплосетей будет использован в других регионах России

К 2025 году все филиалы компании «Т плюс» перейдут на цифровизацию теплоснабжения. Пилотный проект в Екатеринбурге был признан успешным, сейчас аналогичные технологии внедряются еще в шести регионах России. Параллельно компания продолжает наращивать темпы перекладки труб, чтобы добиться сокращения потерь теплоэнергии. Об итогах работы за 2022 год рассказали на пресс-конференции руководители ПАО «Т Плюс».

Цифровизацию не остановить

«В Екатеринбурге завершен переход на цифрового двойника теплосетей, теперь в город ездят специалисты со всей страны, чтобы смотреть и изучать опыт свердловского филиала. Сейчас мы вышли на этап тиражирования цифрового проекта. В 2023 году в шести регионах будет модернизирован теплосетевой комплекс в городах. Завершается создание цифровой электростанции на базе Академической и Ново-Свердловской ТЭЦ, и здесь Екатеринбург снова окажется в лидерах. Цифровизация тепловых сетей – точно правильное направление, и процесс уже не остановить. Новые проекты дают возможность оперативно управлять сетями, выявлять утечки и быстро их устранять. В наших планах завершить цифровизацию компании в 2025-2026 годах», – сообщил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Импортозамещение

Цифровой двойник системы теплоснабжения Екатеринбурга базируется на импортной программе, но ее планируют заменить отечественным аналогом. Энергетики опробуют российское программное обеспечение в Пермском крае, а затем будут внедрять в Екатеринбурге. «В России есть подходящие компетенции и программисты для решения этой задачи. Мы вынуждены перейти на отечественное программное обеспечение. Это будет плавный переход, который займет два года», – отметил исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков.

Компания также успешно импортозамещает оборудование на своих объектах. Так, в этом году удалось найти отечественные аналоги автоматических регуляторов для тепловых пунктов по приемлемой цене. При строительстве новой насосной станции в Екатеринбурге ЕТК заказали насосы российского производства, которые оказались в три раза дешевле импортных.

Перекладка теплосетей

Энергетики не планируют сокращать объемы ремонта теплосетей. «Компания управляет достаточно изношенными трубами. На упреждение мы начали большую программу, и вышли на рекордные для страны темпы перекладки труб. В 2022 году мы закончим перекладку более 700 километров сетей, в прошлом году было аналогично. Мы делаем упор на такую работу, потому что это позволяет снизить теплопотери», – рассказал гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано более 74 километров сетей и проложено рекордное количество новых труб – 17,5 километров, что связано с бурной застройкой Новокольцовского района. Примерно такой же объем сохранится и в 2023 году, несмотря на удорожание материалов, сообщил исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Большое внимание компания будет уделять ремонту сетей в Орджоникидзевском районе, где во время опрессовок выявляется больше всего повреждений.

По-прежнему в ЕТК будут задействовать робота-диагноста. Этим летом с помощью робота специалисты исследовали 8,5 километров на предмет изношенности. Оборудование в очередной раз доказало высокую точность диагностики состояния сетей.

Работа с должниками

Долги потребителей Свердловской области за электроэнергию и тепло в 2022 году достигли 18,8 миллиарда рублей. При этом наибольший объем задолженности приходится на юридические лица. Так, по данным АО «Энергосбыт Плюс», долги за тепловую энергию на 1 декабря составляли 8,2 миллиарда рублей, из них только 1,2 миллиарда задолжали жители. А общий долг за электроэнергию по области составляет 10,6 миллиарда рублей. Самыми злостными неплательщиками становятся муниципальные водоканалы и теплоснабжающие организации, которые в сумме задолжали 3,6 миллиарда рублей.

Для борьбы с должниками компания инициирует судебные процессы и добивается банкротства предприятий-неплательщиков. Также энергетики запускают акции, которые стимулируют жителей и организации вовремя оплачивать коммунальные услуги. Например, в феврале «Энергосбыт Плюс» разыграет денежные призы для потребителей, которые погасили платежки до 31 декабря. Победителей акции «В Новый год – без долгов!» определит генератор случайных чисел, и им на лицевой счет поступит 1000 рублей. Представителей бизнеса также ждут призы и подарки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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