В Екатеринбурге из-за пожара на парковке эвакуировались 300 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем вспыхнули два автомобиля на парковке, прилегающей к детской поликлинике на улице Буторина. До прибытия спасателей из медучреждения самостоятельно эвакуировались 300 человек, среди них – 150 детей.

По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горящие автомобили стояли под аркой, других транспортных средств поблизости не было. Пострадавших в происшествии нет. Для тушения пожара привлекались 3 пожарные машины и 10 спасателей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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