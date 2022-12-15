Тагильчанина будут судить за реабилитацию нацизма

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего жителя Нижнего Тагила, которого обвиняют по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 26 февраля 2021 года обвиняемый написал в соцсети комментарий, одобряющий преступления нацистов. При этом он знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, а также руководящий состав нацистской партии.

«В результате умышленных действий обвиняемого нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами», – уточнили в прокуратуре. Дело будет рассматриваться в Свердловском областном суде. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 3 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»