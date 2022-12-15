Канадское оборудование для лучевой терапии перезарядят благодаря импортозамещению

Свердловское предприятие «Квант» установит первый отечественный источник ионизирующего излучения в канадском гамма-терапевтическом аппарате «Тератрон», который применяется для лучевой терапии онкозаболеваний. Полный аналог импортного источника на основе изотопа кобальт-60 произвел комбинат ФГУП «ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область, ГК «Росатом»). Об этом сообщили в департаменте информполитики.

По словам первого заместителя директора предприятия «Квант» Василия Русанова, с уходом зарубежной компании с российского рынка клиники по всей стране лишились возможности импорта канадских источников и проведения лечения.

«В России значительную часть гамма-терапевтических аппаратов занимают аппараты производства Канады. Принцип их работы основан на ионизирующем излучении источника кобальт-60. Они требуют замены раз в пять лет, но производитель канадских аппаратов не продлил регистрационное удостоверение на свои источники. Комбинат ФГУП «ПО Маяк» среагировал на эту проблему – выпустил полный аналог импортного источника. А мы подготовились в техническом плане: оснастили «горячую камеру», сертифицировали перезарядный контейнер, получили разрешительные документы, и теперь готовы к перезарядке аппаратов во всех клиниках России», – рассказал Василий Русанов.

Все работы по подготовке источника к работе проводятся с помощью манипулятора в специальной «горячей» камере, где толщина стен больше метра, а свинцового стекла – 80 сантиметров. Перевозят источник, который весит всего около 100 граммов, в специальном транспортно-перезарядном контейнере весом 2,5 тонны.

Первый источник отправлен в Вологодский областной онкологический диспансер. Его установят в аппарат для лечения в 20-х числах декабря. Всего, по оценкам экспертов, в стране работают более 40 канадских аппаратов. Уральские предприятия готовы обеспечить новыми источниками их все.

Замена импортного источника на отечественный позволяет существенно сократить расходы. Согласно госконтракту, стоимость перезарядки отечественным источником составляет порядка 23 миллионов рублей, аналогичные работы с импортным источником достигала 60 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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