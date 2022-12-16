Экс-депутата исключили из совета президентского фонда вместе с Чулпан Хаматовой

Заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы № 1 и бывший депутат Госдумы Лариса Фечина исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», который был создан в 2021 году по указу президента РФ Владимира Путина. Благотворительная организация финансирует лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями.

Одновременно с Ларисой Фечиной из совета фонда исключили актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт.

Напомним, ранее Лариса Фечина была одним из сопредседателей свердловского отделения ОНФ. В 2015 году она заменила в Государственной думе единоросса Игоря Баринова, который был назначен руководителем Федерального агентства по делам национальностей. По итогам праймериз ЕР на выборах в Госдуму в 2016 году Фечина в число кандидатов-лидеров не вошла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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