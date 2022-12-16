«Я готов к разговору, только не понимаю с кем»: Орлов про инициативу украсить мэрию Екатеринбурга буквами Z и V

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал предложение украсить здание городской администрации буквами Z и V.

Ранее с такой инициативой выступила депутат Госдумы Жанна Рябцева. В своем telegram-канале она сообщила, что идея принадлежит курсанту местного института МВД, собралась инициативная группа, и Алексей Орлов уже готов встретиться с ними.

Градоначальник на своей пресс-конференции опроверг заявление депутата: «Инициатор запроса – несуществующий человек. С кем разговаривать, я не знаю, такого студента не существует».

Орлов подчеркнул, что устанавливать буквы на архитектурном памятнике неуместно. При этом администрация Екатеринбурга регулярно участвует в отправке гуманитарных грузов для российской армии. Также мэр рассказал о своем личном участии в поддержке СВО. Например, он купил билеты и оплатил квартиру в Ростове пенсионерке, которая поехала туда, чтобы помогать раненым бойцам в качестве санитарки в госпитале.

«Я готов к разговору, только не понимаю с кем», – добавил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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