Пригожин ищет мэра Екатеринбурга. Алексей Орлов: «Я не скрываюсь» (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пока не в курсе, что его разыскивает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, но к разговору готов. Об этом глава города заявил сегодня корреспонденту РИА «Новый День». «А что меня разыскивать? Я работаю по своему графику. Если будет звонить, пожалуйста, переговорим. Я не скрываюсь от общения ни с кем», – сказал Орлов.

Глава Екатеринбурга ответил Пригожину

Ранее паблик Пригожина «ВКонтакте» опубликовал заявление главы ЧВК «Вагнер», в котором говорилось, что тот ищет главу Екатеринбурга, чтобы обсудить назначение журналиста Игоря Пушкарева директором музея истории города.

«Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил. Каждый раз говорил: «Сообщите, что его ищет Пригожин, герой России, глава ЧВК «Вагнер». Видимо, надо было сказать, что его ищет Навальный. Поэтому как быть с Пушкаревым, пока не знаю. У меня, конечно, есть свои методы, но пока воздержимся. Может быть, Алексей Валерьевич все-таки найдется и проверит информацию касательно своего назначенца», – заявил Пригожин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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