Мэрия закупает сотни пачек бумаги «для обеспечения призыва»

Администрация Екатеринбурга объявила тендер на поставку бумаги «для обеспечения призыва граждан на военную службу». Всего мэрия закупит 116 пачек по 500 листов на общую сумму 34,8 тысячи рублей.

«Закупка осуществляется администрацией Октябрьского района и является ежегодной, так как дважды в год проводится призывная компания. В закупке четко сформулирована цель: призывная компания. Закупаемой бумаги должно хватить на весь 2023 год», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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