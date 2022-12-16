Спортсмены сделали карту катков Екатеринбурга

Екатеринбургские спортсмены создали интерактивную карту ледовых катков города, рассказал лыжник Иван Алыпов. «Пользуйтесь с удовольствием, проводите активные выходные! Карту будем обновлять еженедельно», – написал он.

Карта катков Екатеринбурга

На карте размечены все площадки, где можно бесплатно или за деньги покататься на коньках. В списке несколько десятков точек на карте города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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