Спортсмены сделали карту катков Екатеринбурга

Екатеринбургские спортсмены создали интерактивную карту ледовых катков города, рассказал лыжник Иван Алыпов. «Пользуйтесь с удовольствием, проводите активные выходные! Карту будем обновлять еженедельно», – написал он.
Карта катков Екатеринбурга
На карте размечены все площадки, где можно бесплатно или за деньги покататься на коньках. В списке несколько десятков точек на карте города.
Екатеринбург, Елена Сычева
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