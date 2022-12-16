На Урале создали карту лесничеств, где можно рубить елки к Новому году

В Свердловской области с сегодняшнего дня разрешена рубка елей на Новый год. Заготовить дерево к празднику можно в одном из 30 лесничеств, их адреса и контакты указаны на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. Также размещение лесничеств можно посмотреть на интерактивной карте .



Стоимость дерева зависит от его высоты. Так, за ель или сосну до 1 метра необходимо заплатить 61 рубль 61 копейку, дерево от 2,1 до 3 метров обойдется в 184 рубля 85 копеек, а свыше 4 метров – немногим более 300 рублей. Для приобретения новогодней елки при себе нужно иметь только паспорт.



«В лесничестве надо заполнить заявление, указав высоту хвойного дерева, и получить квитанцию для оплаты. В банк при этом ехать не обязательно. В этом году оплатить квитанцию можно на месте, через QR-код. На основании заявления и оплаченной квитанции заключается договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Ежегодно таким образом граждане приобретают более 13 тысяч новогодних елей и сосен», – сообщил замминистра природных ресурсов Свердловской области Андрей Курьяков.



Места для рубки деревьев определяют сотрудники лесничества. «Для рубки новогодних елок предоставляются участки, подлежащие расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где сохранение подроста и лесных насаждений не требуется», – рассказал директор Березовского лесничества Александр Петров.



С 12 декабря в Свердловской области усилена охрана лесов. На дорогах работают стационарные посты и мобильные группы. Сотрудники проверяют документы у тех, кто вывозит срубленные ели, чтобы поймать браконьеров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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