Гастроэнтеролог рассказал, как уберечь желудок в период новогодних застолий

Врачи отмечают, что в период новогодних праздников и после них увеличивается количество обращений с жалобами на желудочно-кишечный тракт. Переедание вызывает у людей боли в животе, вздутие и другие неприятные симптомы. Мы поговорили с гастроэнтерологом Софьей Маликовой, чтобы узнать: как уберечь свой организм во время застолий, и существуют ли таблетки для профилактики.

Во-первых, врач советует еще до новогодних праздников задуматься о последствиях.«В период новогодних застолий уберечь себя от болезней ЖКТ человек может, осознав опасность, которую может повлечь употребление той или иной пищи, ее состав, качество и количество. Возможности каждого человека очень отличаются, и тот, кто планирует застолье, может спланировать и последствия. Каждый может составить для себя и для людей, о которых он заботится (с их согласия, конечно) приблизительный план того, сколько он может съесть и выпить без вреда для здоровья. И не забывать об этом», – говорит врач-терапевт-гастроэнтеролог «Инвитро-Урал» Софья Маликова.

Во-вторых, можно придерживаться принципов, позаимствованных из дозиметрии: защита временем, количеством и расстоянием. «Защита временем» заключается в уменьшении продолжительности контакта человека с едой. Этого можно достичь, усилив культурную программу праздника, и отведя на нее больше времени, чем на сидение за столом, – говорит Софья Маликова. – С защитой количеством все понятно. Этому могут поспособствовать небольшие порции еды, и промежутки времени между следующей, тоже небольшой порцией. Те, кому кажется, что это «портит удовольствие», будут приятно удивлены на следующий день. «Защита расстоянием» больше всего отличается от оригинального (радиологического) определения. Есть интересное наблюдение – физические нагрузки в виде ходьбы, бега и танцев снижают отрицательный эффект от разового переедания. Чем более долгий путь пройдет здоровый человек после переедания, тем меньше почувствует вред, принесенный организму».

Кстати, ферменты, которые люди принимают «для профилактики», действительно могут облегчить работу ЖКТ в период перееданий. «Разумеется, польза от профилактики есть. Профилактика предотвращает необходимость лечения, или снижает тяжесть клинической картины заболевания, – говорит гастроэнтеролог. – Условно здоровые люди склонны принимать ферменты при возникновении «тяжести в желудке», тошноты, рвоты, отрыжки, метеоризма. Иногда это делают, не дожидаясь симптомов, после переедания, или перед праздничным ужином. Среди медицинских показаний к использованию панкреатина (так как именно он является основой для всех ферментных препаратов) есть два, которые относятся к принятию препарата «для профилактики» во время праздничных застолий. Первый – хроническая форма панкреатита с недостаточностью функции поджелудочной железы. Второй – как раз неправильное питание с повышенным содержанием жирной, жареной пищи животного происхождения. В этом случае панкреатин разрешено принимать непосредственно перед обильными застольями или после них для поддержания функций органов пищеварительной системы. Дозировка зависит от степени переедания – 10-25 тыс. ед., или 2-4 таблетки панкреатина. Противопоказания – непереносимость компонентов и острый панкреатит».

Все эти советы, по словам врача, применимы к изначально здоровым людям с хорошим самочувствием. Если же у вас уже есть патологии ЖКТ, рекомендации нужно спрашивать у лечащего врача: в каждом случае порядок действий будет свой.

Также необходимо держать под рукой номера экстренных служб, адреса круглосуточных травмпунктов и ближайших к месту празднования приемных покоев стационаров, проверить наличие средств экстренной помощи, освежить навыки оказания первой помощи в разных ситуациях:при отравлениях, острой боли в животе, и попадании инородных тел в дыхательные пути.

Екатеринбрг, Ольга Тарасова

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