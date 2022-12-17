На Средний Урал идут сильные снегопады

Свердловские спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в воскресенье, 18 декабря, в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега на провода.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности: нельзя оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Тем, кто во время сильного снегопада оказался на улице, надо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. В случае неисправности или при очень плохой видимости надо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги, ждать помощи в автомобиле.

Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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