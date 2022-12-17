В ДТП под Ирбитом один человек погиб и трое пострадали (ФОТО)

Сегодня в 08:10 утра на 136 км автодороги Камышлов –Ирбит – Туринск – Тавда столкнулись две машины, один из водителей погиб.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 37-летний житель села Знаменского Ирбитского района на автомобиле «Brilliance» двигался со стороны Ирбита по направлению к Туринску и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Opel Antara» под управлением 27-летней жительницы села Чусовляны.

В результате ДТП водитель автомобиля «Brilliance» скончался на месте, два его пассажира и водитель «Opel Antara» с травмами доставлены в Ирбитскую ЦГБ.

Установлено, что водительский стаж погибшего – 17 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Женщина из «Opel Antara» за рулем 5 лет, к административной ответственности не привлекалась. В момент ДТП водители и пассажиры автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности.

К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС, которые деблокировали и извлекли из автомобиля погибшего водителя.

Ирбит, Елена Владимирова

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