В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал 14-летний Даниил Семенов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, Даниил ушел из дома по адресу ул. Куйбышева, 97, вечером в субботу, 17 декабря. Полицией установлено, что 18 декабря около 06.30 часов утра Семенов находился по адресу: пер. Базовый, 54.

Приметы подростка: рост 165-167 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светло-карие, лицо вытянутое, узкое.

На момент ухода был одет в черную куртку, удлиненную фирмы «Найк», кофту худи серого цвета «Левис», темно-синие джинсы, кроссовки светло-коричневого цвета с белой подошвой.

Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску несовершеннолетнего и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-07, 261-14-00 (дежурная часть отдела полиции № 7) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»