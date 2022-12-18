Мокрый снег и гололедица: МЧС продлило предупреждение о непогоде

Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде. В понедельник, 19 декабря, на Среднем Урале сохранятся сильные осадки в виде снега, в том числе – мокрого, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью – от -3 до +1, завтра днем – до +2, вечером – до -1.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области напоминает, что погодные явления могут осложнить дорожную обстановку, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки.

О возникновении происшествий и необходимости оказания следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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