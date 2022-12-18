Официально. Пропавший мальчик погиб от переохлаждения

Следователи СКР и полиция официально подтвердили гибель 14-летнего пропавшего подростка.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга: «Для того, чтобы активизировать поиски пропавшего без вести подростка, 2008 г.р., и использовать более широкий спектр процессуальных действий, по данному факту Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что тело мальчика было найдено сегодня в 15:40 часов за складским ангаром по переулку Базовый. Предварительная причина смерти – переохлаждение. «Погибший мальчик воспитывался в неполной семье, ранее ни он, ни его отец в поле зрения полиции не попадали, в ПДН на учёте не состояли. Из первоначальных сведений после его пропажи следовало, что он 16 декабря около 20:00 часов ушёл к другу в гости и не вернулся, а заявление в МВД поступило 17 декабря в 19:30 часов. При себе юноша имел мобильный телефон, однако на звонки не отвечал. Более подробные и точные обстоятельства смерти школьника выясняют сыщики уголовного розыска и следователи Следственного комитета», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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