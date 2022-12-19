Новолялинский ЦБК до 2025 года будет сливать в реку опасные отходы

ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» уличили в незаконном сбросе вредных веществ в реку Ляля.

Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры, лабораторные исследования показали, что предельно допустимая концентрация фенола в речной воде превышена более чем в 20 раз, аммония – в 2,9 раза, железа – в 21,5 раза.

«Наличие фенолов и иных загрязняющих веществ в природных водах оказывает неблагоприятное воздействие на гидрохимический режим водного объекта. Также в результате химической и биологической деструкции фенолов могут образоваться соединения более токсичные, чем сами фенолы», – отметили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что у Новолялинского ЦБК нет ни разрешения на сброс сточных вод в реку, ни программы производственного экологического контроля.

Природоохранный прокурор подал на предприятие в суд. Он потребовал, чтобы комбинат разработал, утвердил и согласовал нормативы допустимых сбросов, получил надлежащим образом оформленные разрешения на сброс, составил программу производственного экологического контроля. До 31 декабря 2025 года нужно обеспечить очистку сточных вод, исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

Верхотурский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Новая Ляля, Елена Владимирова

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