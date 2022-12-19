За сутки в Свердловской области выпало 5 см снега

В воскресенье, 18 декабря, на всей территории региона шел снег. За минувшие сутки высота снежного покрова на региональных дорогах достигла 5 сантиметров.

Как сообщили в департаменте информполитики, в течение суток на линию вышли 350 единиц снегоуборочной техники. Дороги от снега очищали 253 комбинированные дорожные машины, 40 автомобилей с отвалом, 30 автогрейдеров и 27 единиц другой техники.

Сейчас дороги области очищают от снега 258 машин. На посыпку льда израсходовано 130 тонн песка и 11 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Ожидается, что за текущие сутки выпадет еще до 12 сантиметров снега. Министерство транспорта призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега – в течение 24 часов.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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