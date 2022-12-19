Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга провели новогоднее представление для пациентов детского хосписа

Депутаты медицинской фракции Гордумы Екатеринбурга во главе с Алексеем Вихаревым организовали совместно с благотворительным фондом «Первый детский хоспис Свердловской области» праздник к Новому году для пациентов медучреждения. Также глава медфракции Алексей Вихарев оказал хоспису финансовую помощь.

Новогодний праздник прошёл в субботу в историческом парке «Россия – моя история». На него пригласили более 70 юных пациентов детского хосписа с родителями. «Нарядных детей ждали здесь Дед Мороз, Снегурочка, сказочный эльф и символ следующего года – кролик. Ребята с удовольствием посмотрели представление, которое для них организовали депутаты городской думы. Дети в ответ прочитали стихи, исполнили песни и рассказали о своих самых заветных желаниях», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе депутата Вихарева.

«Это первый праздник в череде новогодних событий, это здорово… Депутаты привезли нам расходные материалы. И в этот раз они откликнулись на нашу просьбу провести большое совместное мероприятие к празднику», – поделилась Марина Сенаторова, президент благотворительного фонда «Первый детский хоспис Свердловской области».

Маленькие гости торжества сходили на аквагрим, а также смогли принять участие в мастер-классах, изготовить красочные новогодние шары своими руками и открытки к празднику. Сделал игрушку на ёлочку с детьми и Алексей Вихарев. Глава медицинской фракции не в первый раз поддерживает детский хоспис, оказал учреждению благотворительную помощь в сумме 1 миллион рублей.

«Самое дорогое для каждого мамы и папы – это их дети. К сожалению, иногда дети тяжело болеют, а в детском хосписе готовы оказать пациентам профессиональный уход, поддержать родителей, которые отчаялись и выбились из сил. Это очень важно. Именно поэтому оказал финансовую поддержку детскому хоспису и организовал праздник», – рассказал председатель медфракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, в свой прошлый визит в детский хоспис депутаты из медфракии во главе с Алексеем Вихаревым привозили для детей клоуна, подарили шарики, и передали сотрудникам медучреждения необходимые вещи: шприцы, перчатки, бахилы, а также многоразовые пелёнки, которые сшили для маленьких пациентов на заказ.

Екатеринбург, Елена Васильева

К маленьким пациентам детского хосписа пришел Новый год Праздник помогли устроить депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга

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