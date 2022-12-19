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Понедельник, 19 декабря 2022, 09:35 мск

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Женщина отравила пьющую свекровь метанолом

Жительница Нижнесергинского района 19 83 г. р. предстанет перед судом за убийство матери своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в феврале этого года женщины остались дома в селе Старобухарово вдвоем: глава семьи лежал в больнице. Обвиняемая налила в бутылку из-под ранее совместно выпитой водки смесь метилового спирта и ацетона. Она рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, выпьет и не заметит разницы.

При этом злоумышленница уехала к своей матери в другое село, оставив потерпевшую одну в доме. Через два дня 68-летняя пенсионерка выпила отраву и умерла.

Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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