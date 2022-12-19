На проспект Ленина вернулись абажуры (ВИДЕО)

Екатеринбургский художник Тима Радя вернул на проспект Ленина легендарные абажуры. Каждый год он ставит их в начале зимы, а потом снимает – когда наступает весна. В этом году абажуры появились уже в 11-й раз. Видео в своем телеграме опубликовал сам Радя.

Абажуры Тимофея Ради

В 2013 году художник сделал абажуры для фестиваля «Не темно», который проходит в самую короткую ночь в году. Украшения не угодили муниципальным властям, которые пытались бороться с ними и даже демонтировали их, но это вызывало настолько широкий резонанс, что мэрии пришлось оставить художника и его работу в покое, в конце концов, в Екатеринбурге появление абажуров стало традицией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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