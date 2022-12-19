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Понедельник, 19 декабря 2022, 11:37 мск

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На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус (ФОТО)

Фото ГУ МЧС России по Свердловской области

На 108-м километре автотрассы Екатеринбург – Североуральск сегодня утром загорелся рейсовый пассажирский автобус. В салоне находились 24 человека, все они успели покинуть его.

Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь тушили две пожарные машины.

Автобус выгорел полностью. Пострадавших в происшествии нет. Пассажиры рейса добрались до пункта назначения попутным транспортом. Причину возгорания автобуса устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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