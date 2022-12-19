На Урал идет похолодание, а потом опять будет оттепель

Погодные качели в Свердловской области продолжат раскачиваться. В ближайшее время Средиземноморский циклон, который накрыл регион накануне и принес с собой потепление до 0 градусов и сильные снегопады, отступит – придут холода. По данным Уральского центра гидрометеорологии, 20-22 декабря регион ждет резкое усиление мороза, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -20…-25 °C.

Но похолодание тоже не будет долгим. С юга Европейской территории России к 22 декабря придет новая волна тепла, существенных осадков не ожидается, но воздух прогреется до -1…-3 °C. Такая погода продержится до конца недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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