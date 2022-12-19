Ивдельским манси купили два снегохода

Уральским манси, живущим в лесных посеелениях, купили по госпрограмме снегоходы и шлемы. По данным областного министерства экономики, технику и снаряжение получили жители поселков Бурмантово и Пакина.

Приобретение транспортных средств – снегоходов со шлемами, лодок и лодочных моторов – это часть государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера на территории Свердловской области. В 2022 году региональное правительство закупило два снегохода «Буран 4ТД» на удлиненной базе. Эта модель отличается надежностью и неприхотливостью. С помощью этого транспорта манси добираются от мест традиционного проживания до Ивделя и обратно.

Всего в 2022 году из федерального, областного и местного бюджетов на поддержку манси в Свердловской области направлено около двух миллионов рублей. Численность манси в регионе на сегодняшний день составляет 137 человек, из них более 60 ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.

Ивдель, Елена Владимирова

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