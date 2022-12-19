«Съел десять таблеток». Подросток, замерзший насмерть, мог быть под веществами

Пропавший 14-летний мальчик, которого обнаружили в Екатеринбурге мертвым и который замерз насмерть, мог выйти на улицу под действием медицинского препарата. Как рассказал источник «Нового Дня», по предварительным данным, он мог употребить 10 таблеток популярного у некоторых школьников вещества, которое содержит парацетамол и спазмолитик. «Предварительно, он съел один блистер, 10 таблеток», – отметила собеседница агентства.

Лекарство, о котором идет речь, продается в аптеке и не внесено в перечень наркотических или запрещенных, однако уже много лет подростки употребляют его в больших дозах ради получения состояния эйфории. «Когда я была подростком, лет 20 назад, в нашей школе тоже некоторые мальчишки ели эти таблетки, рассказывая, будто от них есть эффект, как от небольшой дозы алкоголя или других веществ. Так что это не изобретение тиктокеров или каких-то других блогеров, это – старая тема», – рассказал знакомый с ситуацией эксперт.

По его словам, подросток, принявший таблетки, был изгнан из компании на улицу, потому что стал вести себя неадекватно – по крайней мере, такова одна из версий.

Точную причину гибели мальчика смогут назвать после экспертизы. Токсикологическая может идти до месяца и более, тогда и станет доподлинно известно, принимал ли подросток какие-то препараты или нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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