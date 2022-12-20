Заксо собралось на последнее пленарное заседание в этом году

Сегодня, 20 декабря, в Свердловском заксобрании проходит последнее пленарное заседание в осенней сессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте повестки – 36 вопросов. В том числе депутаты рассмотрят новую редакцию устава Свердловской области, которую принимают в связи с изменением федерального законодательства. Будут приняты поправки в закон об областном и муниципальных референдумах, которыми число инициаторов областного референдума увеличат до 300 человек, екатеринбургского – до 200. Также в повестке – корректировка бюджета области на 2022 год.

Весенняя сессия заксобрания обычно открывается в феврале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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