В Свердловской области стали чаще выявлять внебольничные пневмонии

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 904 случая внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 21,6%.

Из них в Екатеринбурге – 365 случаев, рост за неделю – на 25,5%. Неблагополучными в плане заболеваемости стали поселок Уральский, Нижняя Салда, Дзержинский район Нижнего Тагила, Верхняя Тура и многие другие города.

В отличие от ОРВИ и гриппа, среди заболевших в основном взрослые – 74,5% от общего числа пациентов.

Добавим, что внебольничная пневмония часто является осложнением ОРВИ, коронавируса и других сезонных вирусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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