Заксо приняло «куйвашевский» устав Свердловской области в первом чтении: что изменится

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в устав Свердловской области, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым.

На заседании выступил замгубернатора – руководитель аппарата и правительства Валерий Чайников. Он сообщил, что действующий устав был принят в 2010 году, поэтому сейчас необходимо привести его в соответствие с принятым год назад 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России».

В числе изменений, например, такие: из устава области исключено понятие уставного суда, который в этом году прекратил свое существование; уточнены полномочия губернатора и членов правительства; закреплено, что губернатор руководит правительством области; исключено понятие «самороспуск законодательного органа субъекта РФ».

Также в первом чтении приняты поправки в областной закон о правительстве. В нем уточняется перечень случаев, в которых обязанности губернатора временно исполняет его заместитель. Расширены полномочия первого заместителя губернатора: ему дали право вести заседания правительства, давать поручения министрам и подписывать постановления правительства. В список оснований для прекращения полномочий правительства добавлено соответствующее решение губернатора. Эти изменения также вносятся для приведения закона в соответствие с федеральным законом об организации публичной власти.

За проголосовали все 44 присутствующих депутата, вопросов ни у кого не возникло.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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