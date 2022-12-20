Екатеринбургские депутаты с аплодисментами приняли бюджет-2023

Екатеринбургская дума приняла в окончательном втором чтении бюджет города на 2023 год. Финансовый документ депутатам представил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Бюджет принят со следующими параметрами: доходы – 64,244 миллиарда рублей (в том числе объем областных трансфертов – 34,4 млрд); расходы – 66,230 миллиарда рублей. Дефицит казны составит 1,9 млрд или 6,7% от собственных доходов города. Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург демонстрирует стабильный прирост доходов и расходов, что позволяет городу выполнять все поставленные задачи и национальные проекты. Также градоначальник напомнил, что за два года его работы на посту мэра доходную часть казны удалось увеличить почти на 15 миллиардов рублей.

Выступления других содокладчиков не потребовалось, так как депутаты не стали задавать вопросы по бюджету, а выразили горячую поддержку мэру. В итоге принятие бюджета-2023 заняло не более получаса. За финансовый документ проголосовали все 29 депутатов, присутствующих на заседании ЕГД. Алексей Орлов поблагодарил думу за сотрудничество, в ответ ему поаплодировали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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