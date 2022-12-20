Депутаты усложнили проведение областного и местных референдумов

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении обновленный закон о референдумах.

Как заявил один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Дмитрий Жуков, сейчас для регистрации инициативной группы областного референдума необходимо 20 человек, а для местного – 10, и граждане часто этим злоупотребляют. С 2019 по 2022 год в областной избирком было подано 10 заявлений о регистрации инициативной группы по проведению областного референдума и 16 – по местным, но ни одну группу так и не зарегистрировали. Некоторые подавали в суд, но никто не смог доказать законность своих претензий.

Предлагается увеличить число инициаторов областного референдума до 300 человек, екатеринбургского – до 200 человек, в других городах – в зависимости от численности населения, от 20 до 150.

Против выступил коммунист Александр Ивачев. Он заявил, что процедура и так сложная, за последние 30 лет ни одна инициативная группа не дошла даже до стадии сбора подписей избирателей, и усложнять дополнительно не надо.

Спикер Людмила Бабушкина в ответ призвала его «смотреть на вещи объективно» и признать, что инициативные группы, в том числе состоящие из коммунистов, как правило, сами допускали ошибки в оформлении документов.

Законопроект поддержали 32 депутата, 7 голосовали против, 4 воздержались, один не голосовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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