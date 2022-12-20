В Екатеринбурге осудят директора строительной фирмы, обманувшего клиентов на 74 миллиона

В Екатеринбурге перед судом предстанет 39-летний директор строительной компании «Фронт-Строй», который в течение пяти лет заключал с уральцами договоры на строительство домов, но фактически работы не выполнял. Всего мужчина получил от своих клиентов 74 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год директор «Фронт-Строй» заключал с жителями Екатеринбурга и других городов договоры на строительство индивидуальных жилых домов. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, фирма активно рекламировалась в СМИ. При этом директор и учредитель компании изначально не собирался строить дома, но «создавал видимость добросовестного выполнения обязательств». Общая сумма ущерба клиентов строительной фирмы превысила 74 миллиона рублей.

«Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах». Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал, причиненный материальный ущерб потерпевшим возместил частично», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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