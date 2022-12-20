Заксо увеличило штрафы за граффити. Чернецкий считает, что недостаточно

Депутаты заксо приняли в первом чтении закон об увеличении штрафа за нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», штраф увеличили с 3 до 5 тысяч рублей.
Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-спикер Аркадий Чернецкий заявил, что этого недостаточно, так как разница между тремя и пятью тысячами – не принципиальна. Он предложил после принятия закона в течение года отследить динамику таких правонарушений, и, если ситуация не улучшится, еще раз пересмотреть закон в сторону ужесточения.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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