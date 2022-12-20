В Березовском женщина сбила косулю рядом с супермаркетом

В Березовском автомобиль Kia насмерть сбил косулю. Произошло это не на трассе, а на дороге в самом городе, рядом с супермаркетом.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Селтос», двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Театральной, допустила наезд на дикое животное – косулю, которое выбежало из лесополосы «Тропа здоровья». Место ДТП не входит в зону действия дорожного знака «Дикие животные», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Очевидцы сообщают, что животное перебегало дорогу в черте города, рядом с местным супермаркетом. В результате ДТП люди не пострадали, автомашина получила механические повреждения. Женщина не скрылась с места происшествия и хотела помочь сбитому животному. Прохожие вызвали сотрудников ГИБДД, зоозащитников и специалистов из департамента по охране животного мира области, но косулю спасти не удалось, от полученных травм она скончалась.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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