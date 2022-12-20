Погашение регионального долга по бюджетным кредитам перенесли на 2029 год

Федеральный минфин и минфин Свердловской области заключили новое дополнительное соглашение, согласно которому переносится срок погашения задолженности по бюджетным кредитам.

Как сообщил на заседании заксо министр финансов региона Александр Старков, погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам переносится с 2022 на 2029 год.

Средства, которые в связи с этим высвобождаются в бюджете 2022 года, необходимо направить на новые инвестиционные проекты, борьбу с коронавирусом и поддержание экономики.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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