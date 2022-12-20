У Екатеринбурга опять забрали часть градостроительных полномочий

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о передаче областным органам власти от городских полномочия по утверждению генерального плана Екатеринбурга.

Михаил Зубарев, представляя законопроект, заявил: «Муниципальное образование «город Екатеринбург» является центром Екатеринбургской агломерации и в связи с интенсивностью социального, экономического, транспортного и иных видов взаимодействия образует единую систему с городами-спутниками. Развитие муниципального образования «город Екатеринбург» оказывает непосредственное влияние на муниципальные образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, и Свердловскую область в целом, в связи с чем подготовка и утверждение генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» должны координироваться на уровне Свердловской области».

Против выступил депутат от КПРФ Олег Гордеев, который напомнил, что только год назад губернатор Евгений Куйвашев вернул Екатеринбургу градостроительные полномочия. «А что за этот год изменилось? – спросил он. – Нестабильность законодательства может привести к негативным последствиям. Принятие закона негативно скажется на возможности жителей Екатеринбурга защищать свои интересы с помощью депутатов городской думы. В связи с вышеизложенным фракция КПРФ не поддерживает принятие законопроекта и будет голосовать против».

За проголосовали 34 депутата, против 7, один не голосовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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