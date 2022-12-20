В Свердловской области приняли закон о защите детей от гей-пропаганды

Заксобрание приняло закон, призванный защитить свердловских детей от гей-пропаганды.

Как сообщил депутат Леонид Хаютин (ЛДПР), в областной закон «О защите прав ребенка» вносятся поправки для приведения его в соответствие с аналогичным федеральным законом, куда недавно был добавлен запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и информации, которая может вызвать желание сменить пол. Теперь запрет на гей-пропаганду появился и в региональном законодательстве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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