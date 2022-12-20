В программу госгарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи внесли пункты, связанные с СВО

Депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили территориальную программу госгарантий по оказанию жителям региона бесплатной медицинской помощи на 2023 год и плановый период. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всего объем программы на 2023 год составит 102 млрд 119 млн рублей, почти на 8 млрд рублей больше, чем в последней редакции программы на 2022 год. Об этом сообщил депутатам замминистра здравоохранения Андрей Шастин.

Он также рассказал, что Федеральная программа бесплатной медицинской помощи пока не утверждена, поэтому минздрав области исходил из ее проекта, а также из закона о свердловском ТФОМС, принятом на прошлом заседании заксо. по сравнению с этим годом в программе есть несколько нововведений. Например, в неё включено проведение медицинской реабилитации и внеочередное оказание медицинской помощи участникам СВО. Также предусмотрено проведение расширенного неонатального скрининга. Кроме того, снизилась потребность в КТ в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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